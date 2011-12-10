Прокуратура не довольна приговором за продажу 9-месячного ребенка

Ровенская городская прокуратура подала апелляцию на решение городского суда, согласно которому 22-летняя жительница г. Ровно осуждена к 2 годам лишения свободы за продажу своего 9-месячного сына.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, городская прокуратура обжаловала это решение потому, что считает его очень мягким, ведь согласно законодательству такое преступление «тянет» на лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Как сообщалось, согласно приговору суда, за продажу собственного 9-месячного ребенка за 320 тыс. грн. женщина осуждена к 2 годам тюрьмы, а ее сообщница - к лишению свободы на срок 1 год с конфискацией половины доли имущества, которое является ее собственностью.

Женщина осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми).

Государственным обвинителем предлагалось подсудимым назначить более суровую меру наказания, соответственно, 9 и 8 лет лишения свободы.

По мнению милиции, отягчающим обстоятельством для женщины является то, что она вела аморальный образ жизни, торговала своим телом и почти не занималась ребенком, за что в свое время и была лишена родительских прав.