Донецкие чернобыльцы никакой милиции со следствием в глаза не видели

В Донецке протестующие чернобыльцы заявляют, что правоохранители никаких следственных действий в палаточном городке возле регионального управления Пенсионного фонда - на месте гибели 27 ноября их товарища Геннадия Коноплева не проводили.

Как сообщает корреспондент УНИАН, участники акции, которые в тот вечер 27 ноября находились в штабной палатке и за ее пределами, утверждают, что после разгрома и демонтажа палатки, что привело к смерти голодающего Г. Коноплева, никто из милиции на месте происшествия ничего не расследовал.

«Никто следственных действий на месте происшествия не проводил – где кто в тот момент находился, лежал ли, сидел… В тот же день мы 4 часа ждали милицию, к нам вообще отказывались выехать, сделать опрос и осмотреть место происшествия, - рассказал один из членов инициативной группы протестующих чернобыльцев Владимир СУМАРОКОВ, - Нам предлагали составить протокол в Киевском райотделе милиции, но только по нашему настоянию взяли показания всех свидетелей».

«Но на территории палаточного городка никаких следственных действий со стороны правоохранителей не было, ничего не было», - подчеркнул чернобылец.

Он также опроверг вчерашнее заявление прокурора Донецкой области Владимира ВЫШИНСКОГО на пресс-конференции о том, что в штабной палатке в момент ее демонтажа находилось два человека, а Г. Коноплев якобы был за ее пределами.

«Правоохранители утверждают, что в палатке находилось на момент ее демонтажа всего лишь два человека, мы вчера буквально по головам пересчитали – там было более 10 человек на момент штурма, все друг друга знают, кто возле кого лежал… Тогда вообще людям наступали на головы, на руки, на ноги», - сообщил В. СУМАРОКОВ. Он добавил: «Геннадий Коноплев – единственный, кто спал на раскладушке, а не на полу.

На момент штурма палатки он находился в палатке.на этой раскладушке. И мы даже предполагаем, что, когда заливали печки, угарный газ опускался вниз, и Коноплев получил, наверное, максимальную дозу этого газа и дыма».

По словам В. СУМАРОКОВА, «когда палатку стащили, наши ребята его вынесли на руках и положили под елочку, но он уже практически не подавал признаков жизни, … есть живые свидетели, есть сами люди, которые его выносили с территории палатки».

Но милиция ничего не захотела объективно расследовать, посетовал чернобылец.

«И сейчас никто не спит на его раскладушке, которая была первой внесена в новую палатку. Там лежат цветы, стоит его портрет, и горят свечи», - заключил В. СУМАРОКОВ.