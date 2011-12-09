Водитель микроавтобуса заснул за рулем и врезался в школьный автобус

В Летичевском районе Хмельницкой области вчера на автодороге Стрый-Кировоград-Знаменка произошло дорожно-транспортное происшествие - столкнулись школьный автобус и микроавтобус «Мерседес-Спринтер».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в оперативно-координационном центре УМЧС Украины в области, водитель микроавтобуса «Мерседес-Спринтер», гражданин Молдовы, по версии досудебного следствия, заснул за рулем, после чего транспортное средство выехало на встречную полосу. Оно столкнулось со школьным автобусом «ПАЗ», который перевозил учеников Голенищевской ООШ.

В результате аварии 23-летнего пассажира «Мерседеса» зажало в кабине, в связи с чем пришлось привлекать аварийно-спасательный подраздел МЧС. Спасатели достали мужчину из машины и его госпитализировали в реанимационное отделение Летичевской райбольницы.

Пострадал в ДТП и пассажир школьного автобуса - 15-летний ученик. Однако после оказания ему медицинской помощи на месте, юноша отказался от госпитализации.