Между Украиной и Польшей введут безвизовый режим на месяц?

В Брюсселе обсуждает вопрос о возможности введения безвизового режима между Украиной и Польшей для футбольных болельщиков на период проведения Евро-2012 - на месяц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве на Международной инвестиционной конференции сообщил генеральный директор Восточного комитета германской экономики Райнер ЛИНДЕР.

«У нас будет безвизовый режим между Украиной и Польшей на месяц, на время чемпионата, для футбольных фанатов, чтобы они могли свободно передвигаться из страны в страну. Мы сделали такое предложение в Брюсселе. Я думаю, что работа идет в этом направлении», - сказал он.