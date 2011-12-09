Фонд Ахметова презентует проект «Бездомные животные»

12 декабря в Донецке фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» совместно с Донецким городским советом презентуют стратегию решения проблем бездомных животных в городе. Специальная гостья презентации - Ее Королевское высочество принцесса Майя фон Гогенцоллерн (Германия), c которой запланирована встреча с учредителем фонда «Развитие Украины» - Ринатом Ахметовым.

В мероприятии также примут участие:

- директор фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Анатолий Заболотный;

- Донецкий городской голова Александр Лукьянченко;

- начальник эпизоотологической службы Донецкой области Андрей Чернов;

- президент международной зоозащитной организации Тамара Тарнавская (г. Киев).

Приглашаем вас принять участие в презентации проекта, которая состоится 12 декабря 2011 г. с 12.00 до 14.00 по адресу: г. Донецк, пр-т Германа Титова, 15 гостиница «Шахтер Плаза», 3 этаж, большой конференц-зал. Вход только по аккредитации. Аккредитация открыта до 18:00, 09.12.2011 по телефону 050 347 22 61.

Программа мероприятия:

11.30 – регистрация участников пресс-конференции

12.00 – выступление директора фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Анатолия Заболотного «Проект «Бездомные животные»: история возникновения проблемы, программа ОСВ (отлов – стерилизация – выпуск), этапы реализации проекта».

12.20 – выступление городского головы г. Донецка Александра Лукьянченко «Городская программа по профилактике возникновения бездомных животных».

12.40 – выступление Ее Королевского высочества принцессы Майи фон Гогенцоллерн (Германия) «О решении проблемы бездомных животных в Германии. Программа ОСВ».

13.00 – выступление начальника эпизоотологической службы Донецкой области Андрея Чернова «Об эпидемиологической ситуации в г. Донецк»

13.30 – 13.40 – секция «вопросы-ответы»

13.40 – фуршет

Он-лайн трансляцию пресс-конференции Вы можете просмотреть на сайте www.fdu.org.ua и на официальном представительстве фонда на www.facebook.com (эккаунт - Фонд Рината Ахметова).

Начиная с сентября текущего года фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» финансирует стерилизацию и вакцинацию животных. После чего собаки возвращаются в свой привычный ареал обитания под ответственность опекунов. Проект «Бездомные животные» не предусматривает безвозвратного отлова животных. Все собаки должны быть возвращены в привычную среду или переданы на содержание в семьи.

Пресс-служба

фонда Рината Ахметова

«Развитие Украины»

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