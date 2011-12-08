Прокуратура не нашла состава преступления в смерти Коноплева

Состава преступления в смерти участника акции протеста чернобыльцев в Донецке Геннадия Коноплева, погибшего при демонтаже палатки 27 ноября, нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге прокурор Донецкой области Владимир ВЫШИНСКИЙ.

«За отсутствием события преступления по факту смерти и за отсутствием состава преступления по факту действий работников милиции, МЧС и медиков вчера, 7 декабря, следственным отделом принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела»,- сказал прокурор.

По его словам, «в ходе прокурорской проверки дана оценка действиям работников МЧС, милиции и медработникам и установлено, что их действия не противоречат законодательству и в причинно-следственной связи с наступлением смерти Г.Коноплева не состоят».

На замечания журналистов, значит ли это, что Г.Коноплев все равно бы умер, несмотря на происходящие события, связанные с демонтажем палатки, В.ВЫШИНСКИЙ отметил, что этот вопрос надо адресовать медикам. Говоря о причинах смерти, прокурор сообщил: «Исходя из материалов проверки, в том числе и заключения судебных медиков, причиной смерти Геннадия Коноплева стала недостаточность коронарного кровообращения с клиническими повреждениями миокарда, которая развилась на фоне имевшейся у Г.Коноплева хронической ишемической болезни сердца». При этом В.ВЫШИНСКИЙ добавил, что «согласно акту судебно-медицинского исследования, телесных повреждений, которые были бы причиной смерти Г.Коноплева, не установлено», также при судебно-токсикологическом исследовании в организме умершего продуктов отравления угарным газом не обнаружено.

В.ВЫШИНСКИЙ, отвечая на вопрос журналистов, отметил, что при демонтаже палатки присутствие государственных исполнителей было необязательным. Кроме того, прокурор подчеркнул, что по тем видеосъемкам, которые проводила милиция, следует, что Г.Коноплев в момент демонтажа палатки находился за ее пределами.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября в Донецке работники милиции и МЧС без предупреждения демонтировали палатку, в которой с 15 ноября голодали чернобыльцы.

Во время демонтажа умер 70-летний шахтер Г.Коноплев, который был председателем ветеранской организации участников и детей войны в городе Родинское, а также членом партии «Батьківщина».

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ всесторонне изучить обстоятельства смерти Г.Коноплева.

В свою очередь В.ПШОНКА поручил прокуратуре Донецкой области осуществить проверку причин и обстоятельств смерти участника акции протеста чернобыльцев в Донецке.