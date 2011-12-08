Нацбанк получит золото, оружие и освобождение от налогов

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины» (относительно отдельных вопросов деятельности Национального банка Украины).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 264 из 299 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагаются изменения в Закон "О Национальном банке Украины", которыми предусмотрено, что ведомственная охрана имеет право применять меры физического воздействия, специальные средства активной обороны и боевое огнестрельное оружие в порядке, предусмотренном Законом "О милиции". Данным законопроектом фактически разрешается заместителю председателя Национального банка Украины и руководителю структурного подразделения, который по должности входит в состав Правления Национального банка, осуществлять функции по управлению объектами государственной собственности.

Кроме того, законопроектом вносятся изменения в статью 42 Закона Украины "О Национальном банке Украины", которая, в частности, дополняется нормой относительно осуществления Национальным банком для обеспечения исполнения возложенных на него функций деятельности, связанной с разведкой, добычей, производством и использованием драгоценных металлов с целью пополнения золотовалютных резервов. Статья 48 Закона Украины "О Национальном банке Украины" дополняется нормой относительно права Национального банка использовать золотовалютные резервы на расходы по операциям по обеспечению его деятельности в пределах сумм, предусмотренных сметой доходов и расходов Национального банка;

Статью 71 Закона Украины "О Национальном банке Украины" предлагается дополнить нормой о нераспространении ограничений относительно деятельности Национального банка Украины на производственную деятельность банкнотно-монетного двора, фабрики банкнотной бумаги и казначейства Украины, которая осуществляется в соответствии с положениями, утвержденными Правлением НБУ.

В статье 4 Закона Украины "О государственном регулировании добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней и контроле за операциями с ними" предлагается установить, что утиль драгоценных металлов в любом виде в первую очередь предлагается Национальному банку Украины и Министерству финансов Украины.

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Верховная Рада Украины также приняла в первом чтении проект Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины» (относительно налогообложения операций с драгоценными металлами при участии Национального банка Украины).

За данное решение проголосовали 266 из 298 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом предусматривается освободить от обложения налогом на доходы физических лиц доходы физических лиц от проданного Национальному банку Украины утиля драгоценных металлов, а также освободить от обложения налогом на добавленную стоимость операции по поставкам Национальному банку Украины драгоценных металлов.

Как отмечено в объяснительной записке, внесение предложенных законопроектом изменений позволит Национальному банку Украины ежегодно получать около 1 тонны золота в золотовалютные резервы.

Другим существенным источником пополнения золотовалютных резервов может быть налаживание самостоятельной добычи драгоценных металлов предприятиями для Национального банка Украины. Соответственно, законопроект предусматривает освобождение от обложения налогом на добавленную стоимость услуг, связанных с разведкой, добычей, производством и использованием драгоценных металлов с целью пополнения золотовалютных резервов.

С целью обеспечения компенсации потерь Государственного бюджета от недопоступления вышеупомянутых сумм налогов законопроектом предусматривается установить, что иностранные монеты из драгоценных металлов являются объектом обложения налогом на добавленную стоимость. По данным Национального банка Украины, только золотых иностранных монет было ввезено в Украину в 2006 году на сумму более 15 млн. грн., в 2007 году – на сумму 15 млн. грн., в 2008 году – более 23 млн. грн., в 2010 – более 33 млн. грн. Сумма неполученного государством налога на добавленную стоимость составила около 18 млн. грн.

С целью обеспечения стабильности денежной единицы Украины, поддержки ценовой стабильности в государстве Национальным банком Украины будут вводиться в обращение долговые обязательства собственной эмиссии в качестве дополнительного инструмента регулирования денежной массы. С целью поощрения, в первую очередь, населения в приобретении таких ценных бумаг, законопроектом предусматривается освобождение от обложения налогом на доходы физических лиц операций с долговыми обязательствами, эмитированными Национальным банком Украины. Применение такой льготы уменьшит расходы Национального банка Украины по таким финансовым инструментам. В то же время ценовая привлекательность таких ценных бумаг, как результат применения налоговой льготы, позволит изъять свободные средства и направить их через банковскую систему в экономику Украины.