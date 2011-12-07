Мужчина пытался перенести через границу 19 шуб

В поселке Меловое Луганской области задержан гражданин Украины, пытавшийся перенести через государственную границу из России 19 женских шуб.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Луганской таможни Олеся ПРОНИНА, мужчина задержан ночью 6 декабря. Товар он нес в дорожной сумке. 19 шуб были упакованы таким образом, что каждый сверток по размеру был не больше мужской барсетки.

«При задержании мужчина сознался, что приобрел товар в Москве на вещевом рынке и вез домой с целью перепродажи, т.к. его жена планировала заниматься предпринимательством и развернуть бизнес по реализации верхней женской одежды», - отметила О.ПРОНИНА.

По данному факту сотрудниками Луганской таможни составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ст. 351 Таможенного Кодекса Украины. Товар «шубы женские, меховые», стоимостью 101 тыс. 900 грн., изъяты.