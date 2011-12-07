Нафтогаз впервые расплатился с Газпромом в рублях

НАК "Нафтогаз Украины"впервые частично расплатилась в рублях за российский газ, перечислив "Газпрому"за ноябрьские поставки 210 миллионов долларов и 7,2 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.

Цена природного газа для компании в четвертом квартале 2011 года составляет около 400 долларов. Полная сумма оплаты - 972,21 миллиона долларов. Согласно условиям дополнительного соглашения к базовому контракту, заключенному между НАК и "Газпромом" 21 апреля пришлого года, цена природного газа определяется с учетом скидки в размере 100 долларов за тысячу кубометров.

В понедельник "Газпром"и НАК "Нафтогаз Украины"подписали дополнение к действующему контракту купли-продажи газа, которое позволяет украинской компании оплачивать поставки российского газа в рублях.

Согласно условиям допсоглашения к базовому контракту купли-продажи газа, заключенного 5 декабря текущего года, компания имеет право производить расчеты за импортированный природный газ до 28-го числа следующего за отчетным месяца.

В соответствии с ранее заключенным контрактом, Украина оплачивает российский газ ежемесячно до седьмого числа включительно месяца, следующего за поставками. За октябрьские поставки "Нафтогаз"заплатил около 1,004 миллиарда долларов.