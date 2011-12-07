В Мариуполе мужчина пытался продать 12 боевых гранат

В г. Мариуполе Донецкой области задержан мужчина, который пытался продать 12 боевых гранат

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мариупольского горуправления милиции.

В сообщении отмечается, что оперативникам удалось установить, что житель Кировоградской области привез в портовый город целый арсенал боеприпасов с целью сбыта. Он транспортировал взрывоопасный груз на личном автомобиле. Предварительно фигурант договорился с покупателем по телефону и последний назначил ему встречу в одном из районов города Мариуполя. Но, когда сбытчик снарядов прибыл в условленное место, вместо заказчика там его ожидали сотрудники милиции.

По словам начальника Мариупольского горуправления милиции Александра БУГАЯ, учитывая степень возможной опасности, были предприняты все необходимые меры, чтобы во время операции по задержанию злоумышленника не пострадали ни случайные прохожие, ни личный состав. Ведь в салоне машины находилась солидная партия взрывоопасных предметов: 10 гранат Ф-1 и две гранаты - РГД-5. У всех, кроме одной, запалы были отсоединены, а это значит, что достаточно было неосторожного движения, чтобы прогремел взрыв, отметил правоохранитель. Он добавил, что разлет осколков гранаты Ф-1 достигает порядка 200 метров.

Как пояснил задержанный, он был уверен в том, что его «товар» не представляет опасности. Тридцатилетний подозреваемый уверяет, что слабо ориентируется в стоимости гранат, и говорит, ему просто поступило выгодное предложение: за каждую гранату по 400 гривен. Деньги, вырученные от их продажи, планировал потратить на бытовые нужды.

Задержанный сообщил, что боеприпасы хранились у бабушки в Кировоградской области. Поэтому сотрудники милиции, сомневаясь в честности задержанного, срочно выехали в командировку с целью окончательной ликвидации возможного канала поставки в город взрывчатых веществ. По месту жительства подозреваемого откомандирована группа оперативных сотрудников вместе со следователем для проведения обысковых мероприятий.

Областная экспертиза признала изъятые снаряды боевыми. В процессе полигонных испытаний данные гранаты были обезврежены путем взрыва.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК Украины – «хранение и сбыт боеприпасов, взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения». Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, заключено в сообщении.