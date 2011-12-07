В Запорожье неизвестные уничтожили билборд с Гитлером

В Запорожье неизвестные уничтожили билборд с изображением Гитлера, размещенный редакцией местного еженедельника «Суббота+» в знак протеста против установки Запорожским обкомом КПУ памятника Сталину в Запорожье.

Как рассказал УНИАН главный редактор газеты «Суббота+» Богдан ВАСИЛЕНКО, в связи с произошедшим он обратился в милицию – подал заявление, которое было зарегистрировано Жовтневым райотделом милиции г. Запорожья.

(УНИАН: Плакат с изображением Гитлера, разочарованно разводящего руками на фоне запорожского памятника Сталину и надписью «Чем я хуже Сталина? Ставьте и мне памятник!», а также призывом от редакции газеты «Избавим город от позора!» был размещен на билборде одного из местных операторов наружной рекламы в центре Запорожья).

«По логике, сейчас не только наша редакция, но и милиция должна искать тех, кто совершил данное противоправное деяние», - сообщил Б.ВАСИЛЕНКО.

Он также отметил, что установкой плаката с изображением Гитлера «журналисты попытались дать ответ провокации КПУ».

«Я с огромным уважением отношусь к ветеранам Великой Отечественной войны, к тем героям, которые победили фашизм. На той войне за родину погибли мои деды, именно поэтому до глубины души возмущает политика нынешних коммунистов: руководителей КПУ, которые, не имея никакого отношения к подвигу отдававших свои жизни на Великой Отечественной войне и не делая для своего народа ничего достойного, сейчас паразитируют на светлой памяти погибших и манипулируют сознанием тех, кто выжил. Установка памятника Сталину в Запорожье – провокация, которая была совершена нынешними коммунистами с единственной целью – поднять свой политический рейтинг – т.е. не дать оторвать себя от бюджетной кормушки, доступ к которой дает присутствие во власти», - пояснил размещение плаката Б.ВАСИЛЕНКО.

При этом он отметил, что «установка для достижения таких целей памятника убийце миллионов украинцев – подлость, на которую нельзя было не отреагировать».

Он также отметил, что сейчас журналисты редакции делают все возможное, чтобы установить, «по чьему заказу был уничтожен плакат».

Справка УНИАН. Первый за годы существования независимой Украины памятник И.Сталину был открыт в Запорожье – у здания Запорожского обкома КПУ 5 мая 2010 года. Спустя несколько месяцев – 28 декабря 2010 г. силуминовой скульптуре отпилили голову, а в новогоднюю ночь – около 23.30 памятник (де-юре – «малая архитектурная форма – УНИАН) был взорван.

По подозрению в повреждении памятника были задержаны члены организации «Тризуб». Суды еще продолжаются, официальных данных об установлении организаторов взрыва на сегодняшний день нет.

В ноябре 2011 года памятник Сталину был вновь установлен на прежнем месте.