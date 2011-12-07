Болгарину, переправлявшему через Одессу более тонны кокаина, дали 8 лет

Пятеро подсудимых, обвиненных в контрабандном перемещении из Венесуэлы в Украину в июле 2010 года 1 тыс. 200 кг кокаина, приговорены Апелляционным судом Одесской области к различным срокам тюремного заключения, сообщили УНИАН в канцелярии суда.

Согласно вступившему в законную силу решению суда, гражданина Болгарии, признанного организатором контрабанды наркотиков в Украину, приговорено к 8 годам лишения свободы. Остальные подсудимые – двое граждан Украины, один гражданин ФРГ и один гражданин Болгарии – признаны соучастниками преступления и приговорены к 1 году и 3 месяцам лишения свободы каждый.

Как сообщал УНИАН, крупную партию белого порошка правоохранители выявили в июле минувшего года в Одесском морском торговом порту. 1200 кг «товара» (12 миллионов доз), расфасованного в 1200 брикетов, были обнаружены в двух контейнерах с плавильными печами, в специально оборудованных тайниках. Ориентировочная стоимость изъятой партии наркотика по ценам «черного рынка» составила почти 180 млн. дол.

Было установлено, что получателем груза на территории Украины являлась коммерческая структура в Ивано-Франковской области, которую незадолго до этого аккредитовали в таможенных органах. В широкомасштабной операции приняли участие сотрудники УСБУ Одесской, Ивано-Франковской и Львовской областей во взаимодействии с Государственной таможенной службой, Государственной пограничной службой, Генеральной прокуратурой Украины и иностранными партнерами.

В марте 2011 года прокуратура Одесской области направила в суд уголовное дело, возбужденное Управлением СБУ в области по факту контрабанды кокаина в особо крупных размерах, согласно признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14, ч. 3, 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 1, 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 332, ч. 2, 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.