В Киеве двух рабочих завалило землей в траншее

В Киеве пострадали двое рабочих, которых завалило землей в траншее для прокладки газопровода.

Об этом УНИАН в сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Киеве.

По их данным, сообщение о том, что на ул. Васильковская, 45, завалило рабочих, поступило сегодня, 7 декабря, в 00.22. В частности, во время проведения земельных работ в траншее для прокладки газопровода произошел сдвиг грунта, в результате чего двух мужчин завалило.

Бойцы ГУ МЧС Украины в Киеве немедленно выехали к месту вызова и спасли пострадавших. У одного мужчины выявлена закрытая черепная мозговая травма, в другого – перелом ног.

В спасении людей принимал личный состав двух отделений пожарного подразделения.