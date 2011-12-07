В Киеве двух рабочих завалило землей в траншее
11:57, 07 декабря 2011Общество
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Работали ночью
В Киеве пострадали двое рабочих, которых завалило землей в траншее для прокладки газопровода.
Об этом УНИАН в сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Киеве.
По их данным, сообщение о том, что на ул. Васильковская, 45, завалило рабочих, поступило сегодня, 7 декабря, в 00.22. В частности, во время проведения земельных работ в траншее для прокладки газопровода произошел сдвиг грунта, в результате чего двух мужчин завалило.
Бойцы ГУ МЧС Украины в Киеве немедленно выехали к месту вызова и спасли пострадавших. У одного мужчины выявлена закрытая черепная мозговая травма, в другого – перелом ног.
В спасении людей принимал личный состав двух отделений пожарного подразделения.
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