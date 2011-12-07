Ахметов обещает инвестировать в экономику

Президент компании СКМ Ринат АХМЕТОВ пообещал инвестировать в экономику страны, чтобы добиться достойной жизни для каждого украинца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера в Енакиево Донецкой области перед запуском новой доменной печи на Енакиевском металлургическом заводе.

«Наша цель – экономический рост. Мы должны обеспечить достойную работу, достойную зарплату, достойную жизнь для каждого гражданина Украины. Но без инвестиций этого добиться невозможно», - сказал Р.АХМЕТОВ.

Он пообещал: «Мы будем инвестировать в горнометаллургический комплекс, создавать рабочие места, чтобы наши предприятия выиграли чемпионат мира по себестоимости, чемпионат мира по качеству и чемпионат мира по продажам».

При этом Р.АХМЕТОВ подчеркнул, что «если мы эти три вещи выиграем, то мы обязательно выиграем чемпионат мира по зарплатам. Это наша цель, и мы к этому стремимся».

Говоря об экологическом факторе в металлургическом производстве, президент СКМ отметил: «Все наши инвестиции направлены на достойную зарплату и достойную жизнь, а достойная жизнь, это значит - здоровье каждого гражданина нашей страны, предприятия, города, региона».

«Эти инвестиции и предусматривают, что вредных выбросов в атмосферу будет меньше, а производить стали мы будем больше», - сказал Р.АХМЕТОВ.