10 главных угроз мировой экономике

Deutsche Bank опубликовал прогноз развития мировой экономики на 2012 год, в котором указал десять самых значительных рисков для стабильности международной финансовой системы. В числе главных угроз аналитики банка назвали выход Греции из еврозоны, сложности с рефинансированием долгов Италии и Испании, а также снижение рейтинга и/или повторная рецессия в США.

Аналитики банка пишут, что не верят в выход Греции из валютного союза. В случае, если это все же произойдет, за возвращением к драхме последует крах всего греческого банковского сектора, а ВВП страны рухнет на 30 процентов или более.

Среди других угроз Deutsche Bank выделяет возможную потерю Францией максимального кредитного рейтинга, замедление темпов роста экономики Китая до 5-6 процентов, сокращение кредитной нагрузки европейских банков, кризис ликвидности на рынке сырьевых товаров, уменьшение объема надежных активов и резкое увеличение пенсионного дефицита в США.

Десятой угрозой специалисты банка считают рост европейской и мировой экономики выше ожидаемых показателей. Этот выбор они объяснили тем, что многие инвесторы могут потерять деньги на росте цен на активы.

В целом Deutsche Bank рассматривает 2012 год как более благоприятный для мировых рынков, чем текущий. Они предсказывают увеличение значимости юаня в мировой торговле, постепенное ускорение роста в развитых странах, который будет сопровождать более высокая инфляция, передает Лента.ру.