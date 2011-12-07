В Луганске не будет памятника Екатерине II

В Луганске общественность решила не устанавливать памятник Екатерине ІІ, выбрав вместо нее Ангела-Хранителя. Таким образом, определилась тематика памятника, который будет установлен в сквере Памяти.



Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганского городского совета, Общественная палата при горсовете поддержала общественные организации, творческую интеллигенцию, и тех жителей города, которые ранее обратились с предложением установить в сквере Памяти монументальную скульптуру Луганского Ангела-Хранителя.



«На очередном заседании Общественной палаты, в которую входят наиболее активные представители общественности, было принято решение поддержать инициативу громады об установлении у входа в сквер Памяти скульптуры Луганского Ангела-Хранителя», - сообщила председатель Общественной палаты Вера ГАВРИЛЕНКО.



По ее словам, письмо с предложениями общественности уже направлено в управление архитектуры и градостроительства Луганского горсовета.



«Мы считаем, что эта монументальная скульптура объединит общественность, так как станет Оберегом живым и Памятью об ушедших», - отметила В.ГАВРИЛЕНКО.



Как сообщал УНИАН, депутат Луганского областного совета, председатель всеукраинской общественной организации «Молодая гвардия» Арсен КЛИНЧАЕВ заявлял, что в Луганске разработан памятник Екатерине ІІ как основательнице города. «Выделена земля Луганским областным советом в центре города», - утверждал он.



Руководитель пресс-службы областного совета Елена БУГАЕЦ опровергла это заявление, отмечая, что выделять землю в Луганске имеет право городской совет, а не областной.



Городские власти Луганска заявили, что не принимали решения об установлении памятника императрице Екатерине II, отмечая, что лишь объявили конкурс на определение тематики памятника, который будет установлен в сквере Памяти.