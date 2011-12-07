В Севастополе на 10 тысяч населения приходится, в среднем, 63 человека, допускающих немедицинское употребление наркотических или психотропных веществ, тогда как в среднем по Украине – 33 человека на 10 тыс. населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник Управления МВД Украины в городе Севастополе Александр ГОНЧАРОВ.

По его словам, в текущем году правоохранителями выявлено 467 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, из них 234 факта сбыта наркотиков.

А.ГОНЧАРОВ отметил, что в последнее время милиция изменила подходы в борьбе с наркотиками: теперь она больше ориентирована на выявление распространителей наркотических веществ, вместо статистических уголовных дел против лиц, употребляющих наркотики.

По утверждению начальника УМВД, севастопольской милиции удалось изобличить и арестовать нескольких крупных наркоторговцев, у которых выявлено количество наркотиков, превышающее объемы годовых изъятий в предыдущие годы.