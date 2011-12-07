Азаров об алиментах, сиротах и интернатах

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает необходимым изменить систему начисления алиментов на содержание ребенка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил в ходе встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере охраны материнства и детства.

Заявление Н.АЗАРОВА было сделано в ответ на выступление вице-президента благотворительного фонда журнала «Единственная» Елены СКАЧКО, которая отметила, что действующая система позволяет родителю если не уйти от выплат вообще, то сократить их до минимума.

«Надо менять систему», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он пообещал поручить специалистам изучить этот вопрос.

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Н.АЗАРОВ поручил создать рабочую группу, которая в течение месяца проведет проверку условий пребывания детей в интернатах.

Как сообщает Правительственный портал, соответствующее поручение глава правительства дал в ходе указанной встречи.

«Давайте создадим общественную группу и проведем проверку абсолютно всей сети интернатов. Привлекайте к этой группе принципиальных людей, и давайте в течение месяца всех их проверим», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

В ходе встречи представители общественных организаций отметили, что в интернатах фиксируются злоупотребления, и их воспитанники после окончания интернатов плохо адаптированы к жизни в обществе.

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Премьер также поручил создать программу обеспечения жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, достигших совершеннолетия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, соответствующее поручение он дал накануне во время общения с родителями в одной из многодетных семей Киева.

Н.АЗАРОВ отметил, что это очень серьезная проблема для молодых людей, которые по достижению 18 лет не имеют собственного жилья и родителей, обеспечивающих стартовые условия во взрослой жизни. "А потому, мы найдем финансовые ресурсы для ее решения", - заверил премьер.

По его словам, с 2012 года с ростом экономики увеличатся финансовые возможности государства, которые можно будет направить на строительство жилья для детей-сирот.

Также Н.АЗАРОВ пообещал взять на личный контроль решение проблем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

"Я готов взять на личный контроль эту проблему. Она чрезвычайно важна, мы ее понимаем. Не всегда у нас хватает финансовых ресурсов, но мы будем их перенаправлять с других направлений на решение проблем детей-сирот", - сказал глава правительства.