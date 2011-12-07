В Киеве 10 подземных переходов передадут бизнес-структурам

Власть Киева планирует отдать 10 подземных переходов в городе для обслуживания бизнес-структурам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, председатель КГГА Александр ПОПОВ во время прямого эфира на телеканале «Киев» сказал, что городская власть в ближайшее время объявит конкурс на поиск партнера, который возьмет на себя функцию по содержанию и уборке 10 подземных переходов.

«Сегодня городская власть тратит из бюджета города на уборку и содержание переходов 15 млн. грн. в год, а, передав их в обслуживание, город сможет не только сэкономить эти средства, но и получить дополнительные за счет уплаты налогов от организации торговли в подземных переходах», – сказал А.ПОПОВ.

Именно компания, которая станет победителем конкурса, возьмет на себя ответственность за уборку, соблюдение соответствующего санитарного состояния и техники безопасности в подземных переходах.

«Положительные примеры такого сотрудничества между властью и бизнесом есть во многих странах мира. Мы изучили этот опыт, и сейчас хотим реализовать пилотный проект в Киеве. Если результат удовлетворит киевлян, то мы распространим эту практику на весь город», – отметил А.ПОПОВ.