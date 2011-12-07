С пачкой долларов задержали директора школы

В Чернигове сотрудники управления по борьбе с экономической преступностью УМВД Украины в Черниговской области совместно с коллегами из городского отдела внутренних дел задержали во время получения взятки директора одной из общеобразовательных школ областного центра.

Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей УМВД в области, женщина требовала и получила от жителя Чернигова взятку в общей сумме около 2,5 тысяч долларов за дачу согласия на передачу в аренду помещения и соответствующего ходатайства перед городским управлением образования.

Процесс передачи денег происходил в помещении кабинета физики. Предмет взятки – денежные средства – изъяты и приобщены к делу как доказательство.

По указанному факту прокуратура Черниговской области возбудила уголовное дело по признакам ч.3 ст.368 УК Украины (получение взятки), которая предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Сейчас директор школы находится на подписке о невыезде. Следствие по делу продолжается.