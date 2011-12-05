Еврорегион «Донбасс» досрочно приняли в АЕПР

Еврорегион «Донбасс» принят в Ассоциацию европейских приграничных регионов (АЕПР) досрочно, минуя двухлетний статус наблюдателя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель председателя Луганской областной государственной администрации Анатолий РЕПИЦКИЙ.

По его словам, Луганская область была уполномочена вести переговоры о членстве в АЕПР. «И я считаю, что мы достойно презентовали еврорегион, – отметил А.РЕПИЦКИЙ. – Результатом этой работы и стало решение всех 18-ти членов Исполнительного комитета о включении «Донбасса» в АЕПР». Следующим шагом должно стать подписание Генеральной ассамблеей АЕПР соответствующего соглашения, отметил он.

Заместитель губернатора отметил, что членство в АЕПР откроет областям-участницам еврорегиона доступ к участию в европейских проектах и программах Евросоюза с прямым финансированием этих программ, позволит презентовать свои проекты на европейском уровне, обмениваться опытом работы развития приграничных территорий, а также повышать свою экономическую культуру.

«Кроме того, учитывая нашу активную позицию, нас включили в рабочую группу АЕПР по приграничным территориям. На сегодня мы – единственные представители Украины в этой группе», – сообщил А.РЕПИЦКИЙ. Основные вопросы, которыми занимается эта группа, касаются обустройства приграничных территорий и решения проблем экологии.

Также заместитель губернатора добавил, что активное участие Луганской области в межгосударственных рабочих группах, созданных при АЕПР, будет способствовать пересмотру договоренностей с РФ относительно трансграничного сотрудничества, обустройства пунктов пропуска через границу, активизации приграничной торговли.

А.РЕПИЦКИЙ также отметил, что инициатива о вступлении в АЕПР исходила именно от Луганской области. На сегодня Ассоциация является одной из старейших организаций по трансграничному и приграничному сотрудничеству. В рамках программы межграничного сотрудничества на 2007-2013 годы АЕПР предполагает потратить порядка 312 млрд. евро на поддержку инициатив государств-членов.

Как сообщалось, Еврорегион «Донбасс» - международная ассоциация, договор о создании которой был подписан 29 октября 2010 года губернаторами Луганской области и Ростовской области РФ. Позже к еврорегиону присоединилась Донецкая область.