Украинские ферросплавщики просят помощи у международных профсоюзов

Киев. 5 декабря. УНИАН. Работники украинских ферросплавных предприятий обратились в Международную и Европейскую конфедерации профсоюзов (МКП и ЕКП) с просьбой о защите прав украинских рабочих.

Об этом говорится в открытом письме общественной организации «Межрегиональное рабочее движение» (МРД), представляющей интересы работников ряда украинских ферросплавных предприятий, текстом которого располагает УНИАН.

«Обратиться к вам вынуждает ситуация, сложившаяся на Запорожском заводе ферросплавов (ЗЗФ), работники которого являются членами украинской общественной организации «Межрегиональное рабочее движение». На предприятии из-за формального подхода к тарифообразованию со стороны украинских регуляторных органов, происходит массовое сокращение рабочих. В силу формальных причин ЗЗФ был переведен на 2-ой класс потребления электроэнергии. Это привело к повышению расходов на электроэнергию на 40%. При этом украинские ферросплавные предприятия платят за электроэнергию в 2-2,5 больше, чем их зарубежные конкуренты. В силу этого, украинскую продукцию с отечественного рынка вытесняют ферросплавы иностранного производства. В итоге вынужденному увольнению подверглись 1400 сотрудников предприятия, что составляет 39,5% от числа работников ЗЗФ. Средняя заработная плата работников была вынужденно снижена на 20%», - отмечается в открытом письме.

Авторы письма обращают внимание авторитетных международных профсоюзных организаций на тот факт, что работники ЗЗФ, при поддержке профсоюза предприятия, неоднократно обращались к органам власти с просьбой урегулировать вопрос стоимости электроэнергии для предприятия, но ответа не получили. В частности, представители профильных ведомств не отреагировали на экономически обоснованное предложение ввести специальный тариф на электроэнергию для предприятий, которые в силу технологических причин потребляют большие объемы электроэнергии (расходы на электроэнергию составляют около 45% в себестоимости производства ферросплавов).

«Без активного участия авторитетных международных профсоюзных организаций в Украине невозможно решать жизненно важные проблемы рабочих-членов профсоюзов. В связи с этим обращаемся к вам с просьбой вмешаться в ситуацию, содействовать прекращению нарушения прав рабочих-членов профсоюза ЗЗФ, совместно с нами противодействовать дальнейшему ухудшению положения работников ЗЗФ» - говорится в письме, направленном в Международную и Европейскую конфедерации профсоюзов.

С полным текстом письма можно ознакомиться здесь.