Прокурор готовит апелляцию на приговор мажору, сбившему трех женщин

Прокуратура Запорожской области, представитель которой осуществляет поддержку гособвинения по делу Дмитрия РУДЯ – сына экс-райпрокурора Днепропетровска, сбившего насмерть на пешеходном переходе трех женщин, требует ужесточения приговора для подсудимого, приговоренного в суде первой инстанции к 5 годам лишения свободы.

Об этом сообщил УНИАН гособвинитель по данному уголовному делу Николай НАЛИВАЙКО.

«Прокуратура Запорожской области готовит апелляцию на приговор Хортицкого районного суда г. Запорожья, которым Д.РУДЬ приговорен к 5 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года. Мнение обвинения: данный приговор не соответствует степени тяжести совершенного преступления, в результате которого погибли 3 человека», - сказал он.

По словам Н.НАЛИВАЙКО, в апелляции прокуратура будет настаивать на избрании подсудимому той меры наказания, которую ранее требовала в ходе рассмотрения уголовного дела Д.РУДЯ в Хортицком райсуде – лишении свободы на 7 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.

Согласно законодательству, приговор может быть обжалован в течение 15 дней с момента вынесения – до 17 декабря 2011 года.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря суд Хортицкого района Запорожья приговорил Д.РУДЯ к лишению свободы сроком на 5 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года. Данное - минимальное наказание по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, судья в ходе судебного заседания пояснил тем, что обвиняемый возместил ущерб, признал свою вину, раскаялся, а также позицией представителя потерпевшей стороны, который не настаивал на избрании наказания, связанного с лишением свободы.

Справка УНИАН. 20 октября 2010 года в 06.40 в Днепропетровске на ул. Набережной Победы джип «Тойота-Прадо» под управлением Д.РУДЯ совершил наезд на пешеходов, ожидавших зеленый сигнал светофора на пешеходном переходе посреди проезжей части. Водитель с места ДТП скрылся. Вследствие ДТП две женщины скончались на месте происшествия, третья пострадавшая умерла в больнице. Спустя несколько дней виновник аварии был задержан, после чего судом было принято решение о его аресте на период проведения следствия. В ходе рассмотрения уголовного дела в Хортицком райсуде Запорожья было принято решение о его освобождении из-под стражи под залог в 17 тыс. грн.