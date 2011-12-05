В Крыму горел храм УПЦ МП

В Крыму горел храм святого великомученика Георгия Победоносца, который принадлежит Симферопольской и Крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как сообщает пресс-служба Крымского управления МЧС, пожар произошел в селе вблизи Алушты.

«Храм построен из камня, а пол, купольная часть и стены выполнены из дерева, что значительно ускоряло распространение огня. Пожар был ликвидирован на протяжении 50 минут», - говорится в пресс-релизе.

Огонь практически полностью уничтожил старинные иконы, стены, балки, перекрытия церкви.

По мнению экспертов, пожар мог возникнуть в результате поджога или из-за короткого замыкания электропроводки.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причины пожара.