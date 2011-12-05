Саламатин в Париже подписал соглашение о модернизации Ми-24

2 декабря в Париже руководители ГК «Укроборонпром» и акционерной компании «Сажем» (Франция) подписали дополнительное соглашение к контракту, заключенному в 2008 году по программе модернизации боевых вертолетов Ми-24 для ВСУ.

Об этом сообщается в пресс-релизе ГК «Укроборонпром», переданном УНИАН.

Согласно сообщению, подписанный документ позволяет возобновить реализацию программы и обеспечить модернизацию украинских вертолетов до уровня самых современных боевых машин.

С украинской стороны документ подписал Генеральный директор ГК «Укроборонпром» Дмитрий САЛАМАТИН. Он высоко оценил достигнутые договоренности, которые позволят Украине «ощутимо повысить боеспособность и технические возможности парка боевых вертолетов».

Для французской стороны была проведена презентация технологических и производственных возможностей украинского ОПК. «Приглашаю французских инвесторов в Украину. У нас созданы все условия для оперативного налаживания совместных производств в сфере высоких технологий ОПК. Такая деятельность позволит нам создавать совместные проекты и выходить с ними на новые перспективные рынки», - приводит пресс-служба слова Д.САЛАМАТИНА.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2008 года занимавший в то время пост министра промышленной политики Украины Виталий НЕМИЛОСТИВЫЙ сообщил, что украинские и французские предприятия оборонно-промышленного комплекса совместно будут реализовывать проект модернизации боевого ударного вертолета Ми-24, который состоит на вооружении в Вооруженных силах Украины. Предполагалось, что модернизированный вариант Ми-24 найдет спрос как на внутреннем украинском рынке – для потребностей Вооруженных сил, так и на внешнем, в частности, для участия в операциях ООН.