Полиция вернула двум украинцам 3 млн. евро, похищенные у них в Москве

Российские полицейские вернули двум гражданам Украины 3 млн. евро, которые у них похитили в центре Москвы.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил дежурный офицер пресс-службы Главного управления МВД по г. Москва.

«3 декабря в отдел полиции обратились двое мужчин, граждан Украины, из Киева, которые заявили, что у них на улице Плющиха четверо неизвестных, угрожая словами, забрали сумку, в которой находилось 3 млн. евро, после чего скрылись», - сказал представитель пресс-службы.

Он подчеркнул, что сотрудники уголовного розыска Москвы задержали грабителей и изъяли похищенное имущество.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 161 Уголовного кодекса РФ (грабеж), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.