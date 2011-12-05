К нам едет еврокомиссар

Украину 5-6 декабря посетит Комиссар ЕС по вопросам образования, культуры, многоязычия и молодежи (Education, Culture, Multilingualism and Youth) Андрулла ВАССИЛИУ (Androulla Vassiliou).

Как сообщили УНИАН в Представительстве ЕС в Украине, в ходе визита еврокомиссар встретится со студентами, преподавателями Национального университета «Киево-Могилянская академия», выпускниками образовательных программ ЕС и откроет конференцию «Восточного партнерства» в сфере высшего образования: «Tempus и Erasmus Mundus: возможности для «Восточного партнерства».

По данным Представительства ЕС, цель конференции «Восточного партнерства» – привлечение как можно большего количества высших учебных заведений к участию в международных образовательных программах и расширение возможностей сотрудничества в сфере образования.

В рамках своего визита Комиссар ЕС также проведет публичную лекцию в Национальном университете «Киево-Могилянская академия» на тему: «Возможности для сотрудничества и мобильности для лиц и институтов между Украиной и Европейским Союзом».