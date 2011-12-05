В Луганске прекращена трансляция ролика, рекламирующего ЕврАзЭС

В Луганске прекращена трансляция ролика, рекламирующего Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), на телеканалах.

Об этом УНИАН сообщил депутат Луганского областного совета, заказчик трансляции ролика Владислав КРИВОБОКОВ.

По его словам, о запрете трансляции ему рассказали представители двух луганских телеканалов ЛОТ и ИРТА.

«Мною на имена руководителей телекомпаний были направлены письма с просьбой дать разъяснения по поводу разрыва договорных отношений и, соответственно, снятии ролика с проката. Ответов пока я не получил», - сказал В.КРИВОБОКОВ.

В открытом обращении на своем сайте он поясняет, что в ролике «всего лишь на всего высказал свою гражданскую позицию, которая, кстати, отражает надежды, по крайней мере, половины граждан Украины».

Как сообщал УНИАН, в этом ролике несколько пар рук сначала разрушают пазлы в виде карты Украины, России, Беларуси и Казахстана, а затем его собирают под логотипом ЕврАзЭС.

24 ноября народный депутат Украины, председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам рекламы Елена КОНДРАТЮК выразила обеспокоенность по поводу бездеятельности власти в Луганске и на государственном уровне по поводу трансляции на региональных телеканалах Луганска рекламного ролика ЕврАзЭС.

Как отмечает депутат, в рекламном ролике присутствует государственный символ Украины - Государственный флаг, а также государственные символы других государств, что является нарушением требований статьи 8 Закона Украины «О рекламе».

«Как председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам рекламы, я вынуждена обратиться в Генеральную прокуратуру Украины, Государственную инспекцию Украины по вопросам защиты прав потребителей и в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой вспомнить, что они представляют государство Украина и должны заботиться о его защите, и, конечно, обязаны дать правовую оценку фактам проявления недобросовестной рекламы и принять соответствующие меры», - сообщила Е.КОНДРАТЮК.

25 ноября стало известно, что ролик заказал депутат Луганского областного совета от КПУ Владислав КРИВОБОКОВ.

17 ноября В.КРИВОБОКОВ заявил, что готов покончить с собой любым способом, если Украина вступит в Европейский Союз. В заявлении депутат, цитируя кодекс самурая, предлагает пари политикам, которые являются сторонниками евроинтеграции. В нем депутат также отмечает, что находится в здравом уме и трезвом рассудке.

2 декабря представитель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в Луганской области Андрей ПРИВАЛЬЦЕВ сообщил, что Нацсовет рассматривает обращение народного депутата Елены КОНДРАТЮК по поводу трансляции на телеканалах в Луганске ролика, рекламирующего ЕврАзЭС.