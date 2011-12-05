Состоялся VII фестиваль имени Олеся Бердника

В Житомире состоялся VII Международный художественный благотворительный фестиваль «Звездная Украина» имени Олеся Бердника.

Как передает корреспондент УНИАН, фестиваль приурочен к 85-летию со дня рождения украинского писателя, поэта, мыслителя, правозащитника и общественного деятеля. Он происходил в помещении областной научной библиотеки имени О. Ольжича при участии украинских и российских писателей.

В рамках фестиваля открылась выставка «Звезды и терны Олеся Бердника”, с которой собравшихся ознакомила жена писателя - Валентина СОКОРИНСКАЯ-БЕРДНИК.

В экспозиции выставки, которая продлится до 10 декабря, представлены фото писателя, его личные вещи, рукописи произведений, публикации в прессе 50-60-х годов ХХ века, первые издания книг.

Особое внимание привлекают художественные работы О.Бердника, изготовленные во время его пребывания в лагерях, - картины, изделия из дерева, а также переписка с женой и тюремные дневники.

Среди экспонатов выставки – книги, подаренные О.Берднику с автографами Юрия Гагарина, фантаста Ивана Ефремова и свидетельство о регистрации общественной организации «Украинская Духовная Республика».

Выставку дополнили картины одного из наилучших житомирских художников Юрия КАМЫШНОГО .

На фестивале презентовали автобиографический роман О.Бердника «Вечное начало”, которым издательство Восток-Запад положило начало серии изданий писателя.

Во время презентации в исполнении артистов Житомирского областного музыкально-драматичного театра им. И.Кочерги звучали его стихотворения.

Завершился фестиваль научно-практической конференцией, литературными чтениями, а также циклом радиопрограмм по произведениям писателя.