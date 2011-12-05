В Чернигове проходят Дни буддийской культуры

В Чернигове начались Дни буддийской культуры.

Как сообщили УНИАН организаторы, культурное мероприятие будет проходить одновременно на нескольких площадках на протяжении почти месяца и будет включать в себя выставку буддийского искусства "Сокровища Тибета" в Черниговском областном художественном музее, кинодемонстрации в музее и лекции буддийских учителей в областной библиотеке им. Короленко.

Выставка "Сокровища Тибета" является единственной уникальной путешествующей экспозицией, которая состоит из более чем 300 оригинальных экспонатов, привезенных из Тибета, Непала, Бутана и Индии. Во время выставки посетители смогут ознакомиться не только с разными формами, через которые выражает себя буддийское искусство, но и узнать об их глубоком символическом значении. В экспозиции представлены тханки (сувойная живопись), буддийские статуи, а также предметы быта и художественного промысла, храмные музыкальные инструменты и ритуальные предметы. Все экспонаты выставки – настоящие произведения буддийского искусства.

Фильмы, которые будут представлены зрителям в рамках Дней буддийской культуры в Чернигове, созданы режиссерами из Украины, России, Германии и Дании. Они предлагают вместе с их авторами побывать во многих далеких странах и погрузиться во многовековую буддийскую традицию.

"Дни буддийской культуры предлагают каждому, кто открыт миру, прикоснуться к живой многовековой традиции, узнать, что именно делает людей на Востоке счастливее украинцев; и просто полезно провести время в среде буддийской культуры Тибета, которая еще никогда не была такой доступной западным людям", - говорится в пресс-релизе организаторов культурно-художественного мероприятия.