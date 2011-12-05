В Киеве поймали чиновника, который нагрел руки на 350 тысяч

В Киеве работники Управления по борьбе с экономической преступностью разоблачили прежнего должностного лица одного из коммунальных предприятий Деснянской райгосадминистрации, которого подозревают в присвоении свыше 350 тыс. грн. бюджетных средств.

Как сообщили УНИАН в столичной милиции, теперь доказано, что это должностное лицо, заключив фиктивные договоры на снабжение программного компьютерного обеспечения, присвоило свыше 100 тыс. грн..

Теперь ведется проверка информации, поскольку есть объективные подозрения считать, что должностное лицо с помощью таких же схем потратило еще свыше 250 тыс. грн., отметили в милицейском главке.

Относительно подозреваемого возбуждено уголовное дело за ст.. 366 (служебная подделка) та ст. 191 (присвоение или растрата имущества в особенно больших размерах Криминального кодекса Украины.