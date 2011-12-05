Адвокаты Ландика заявляют, что фотомодель «чудом его не убила»

Адвокаты обвиняемого в хулиганских действиях депутата Луганского городского совета Романа ЛАНДИКА заявляют о беспочвенности преследования их подзащитного и игнорирования следствием действительных обстоятельств инцидента.

"Беспристрастное исследование дела в суде позволяет защите заявить: Роман ЛАНДИК преследуется безосновательно, органы досудебного следствия проигнорировали действительные фактические обстоятельства событий, а фабулу умышленно втолкнули в искусственно сконструированную модель дела", - отметили адвокаты обвиняемого в своем заявлении, переданном УНИАН.

Защита депутата подчеркивает, что в действительности события, имевшие место в ночь с 3 на 4 июля 2011 года в ресторане «Баккара» в Луганске, были спровоцированы именно фотомоделью Марией КОРШУНОВОЙ, которая признана потерпевшей по делу, а сам Р.ЛАНДИК вынужден был защищаться, что было оправданным и необходимым в той ситуации.

"Инициатором конфликта была М.КОРШУНОВА: находясь в состоянии алкогольного опьянения, она повела себя грубо и неэтично по отношению к одному из друзей Р.ЛАНДИКА. Желая уладить неприятную ситуацию, Р.ЛАНДИК вступил в начатый М.КОРШУНОВОЙ конфликт, однако вместо понимания столкнулся с провокацией и откровенной агрессией со стороны последней уже по отношению к себе", - подчеркивают адвокаты в своем заявлении.

Адвокаты отмечают, что М.КОРШУНОВА нанесла их подзащитному "тяжелым стеклянным графином удар по голове, в результате Р.ЛАНДИК получил телесные повреждения в виде рваной раны лобно-височной части головы".

"То, что в результате противоправных действий М.КОРШУНОВОЙ Р.ЛАНДИК не получил телесных повреждений, которые могли бы поставить под угрозу его жизнь, стало для него своеобразным подарком судьбы", - считают адвокаты.

В дальнейшем, как отмечается в заявлении защиты, Р.ЛАНДИК, "находясь, с юридической точки зрения, в состоянии необходимой обороны, применил силу к прекращению противоправных действий М.КОРШУНОВОЙ и следующего правомерного задержания ее и передачи органам правопорядка как лица, совершившего преступление".

Таким образом адвокаты Р.ЛАНДИКА считают, что их подзащитный защищал свои конституционные права, и его действия по отношению к М.КОРШУНОВОЙ были абсолютно оправданными в той ситуации.

"В действиях Р.ЛАНДИКА нет состава инкриминируемого ему преступления, а органами досудебного следствия допущена кричащая ошибка, которая привела к его незаконному привлечению к уголовной ответственности", - отмечает защита в своем заявлении.

Что касается ажиотажа, который возник в обществе вокруг личности Р.ЛАНДИКА в связи с отмеченными событиями, то, как считают его адвокаты, он "в значительной мере обусловлен незнанием, в том числе и представителями средств массовой информации, действительного положения вещей".

В связи с этим защита Р.ЛАНДИКА обращается к СМИ с просьбой "проявлять максимум взвешенности, объективности и точности при информировании общественности по этой теме".

Как сообщал УНИАН, 4 июля 2011 года ночью в ресторане "Баккара" в Луганске произошел инцидент между Р.ЛАНДИКОМ и М.КОРШУНОВОЙ. Прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело относительно депутата по ч.3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Р.ЛАНДИКА задержали на территории Краснодарского края (РФ).

11 августа Генеральная прокуратура Российской Федерации удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры Украины от 19 июля о выдаче Украине Р.ЛАНДИКА для привлечения его к уголовной ответственности.

Дело по обвинению Р.ЛАНДИКА в избиении фотомодели рассматривает Ленинский районный суд Луганска.

В сентябре этого года этот райсуд принял решение об аресте Р.ЛАНДИКА на два месяца.

В конце октября М.КОРШУНОВА и Р.ЛАНДИК подписали "мировую".

Р. ЛАНДИК является сыном народного депутата от Партии регионов Владимира ЛАНДИКА