ЕК проверит, куда исчезают деньги, выделенные на ликвидацию аварии на ЧАЭС

Председатель Международного общественного координационного чернобыльского совета (МОК ЧС объединяет 21 общественную организацию) обратился к депутатам Европарламента с письмом, в котором попросил инициировать проверку Европарламентом использования финансовых средств, направляемых Еврокомиссией в течение последних 15 лет для ликвидации гуманитарных последствий аварии на ЧАЭС.

Об этом в интервью ZN.UA сообщил глава МОК ЧС, председатель правления Координационного аналитического центра «Экология и здоровье», профессор Юрий Бандажевский.

«У меня имеется информация по ряду чернобыльских проектов, на которые ЕК выделяла средства, в том числе и на Иванков. Речь идет о том, что в Иванкове о данных проектах ничего не знают, — рассказал профессор. - Как они были использованы — вопрос интересный. Надеемся, вскоре общественность узнает ответ на него».

Говоря о своих проектах, которые не получают зеленый свет, ученый сказал: «Мои оппоненты не только здесь меня прессуют, но и оказывают давление на мою семью, которая проживает в Беларуси. Любые серьезные акции, проводимые мной в Европе, дают о себе знать в Беларуси в виде соответствующей реакции в отношении моих уже взрослых дочерей. Старшая работает врачом, младшая заканчивает университет. Слава Богу, моя семья разделяет мои убеждения и не поддается на провокации».