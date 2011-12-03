В Тернополе начался Фестиваль эмоций.

Как сообщили УНИАН в тернопольской организации «Пласт», которая организовала мероприятие, в рамках фестиваля состоятся состязания по театральным постановкам, а также интеллектуальные соревнования среди молодежи. Также во время фестиваля пройдет конкурс на Гетьманича и Гетьмановну.

Будут оценивать участников соревнований известные в городе политики и общественные деятели.

Также в рамках мероприятия состоятся мастер-классы по организации творческого отдыха, а сегодня вечером – бал-маскарад.

Будет продолжаться фестиваль в течение двух дней.