В Тернополе начался Фестиваль эмоций
16:56, 03 декабря 2011Общество
970
Вечером - бал-маскарад
В Тернополе начался Фестиваль эмоций.
Как сообщили УНИАН в тернопольской организации «Пласт», которая организовала мероприятие, в рамках фестиваля состоятся состязания по театральным постановкам, а также интеллектуальные соревнования среди молодежи. Также во время фестиваля пройдет конкурс на Гетьманича и Гетьмановну.
Будут оценивать участников соревнований известные в городе политики и общественные деятели.
Также в рамках мероприятия состоятся мастер-классы по организации творческого отдыха, а сегодня вечером – бал-маскарад.
Будет продолжаться фестиваль в течение двух дней.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter