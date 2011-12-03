«Беркут» штурмовал дом священника, где засел преступник

В райцентре Раздельная Одесской области для задержания злоумышленника, забаррикадировавшегося в доме священника, бойцам спецподразделения «Беркут» пришлось штурмовать строение.

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью УМВД Украины в Одесской области, к священнику обратился за помощью 36-летний мужчины, прибывший в Раздельную в поисках работы.

«Гость рассказал, что в дороге лишился документов и вещей. Семья священника, пожалев гостя, накормила его и предложила отдых в сторожке. Однако несколько минут спустя, когда супруги собирались уйти из дому по делам, к ним прибежал окровавленный сосед и сообщил, что гость напал на него и нанес ножевое ранение. Пострадавшему немедленно вызвали скорую и сообщили о произошедшем в милицию», - говорится в сообщении.

Вооруженный ножом и топором злоумышленник забаррикадировался в одном из помещений и отказался сдаваться группе захвата «Беркута». Когда дверь открыли, он «накинулся на работников милиции, нанося удары топором по титановым щитам сотрудников милиции. Лишь после травматического ранения в ногу из пистолета для отстрела резиновых зарядов преступника удалось нейтрализовать и госпитализировать под конвоем в райбольницу».

Прокурор Раздельнянского района признал действия работников милиции правомерными, отметили в милиции. Следователь возбудил уголовное дело по факту покушения на причинение тяжкого телесного повреждения и насилия в отношении работника правоохранительного органа. Выясняются мотивы вооруженного нападения злоумышленника на жителя села Розалиевка Раздельнянского района.