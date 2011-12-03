Сотрудника детдома подозревают в развращении несовершеннолетних

В Киевской области по подозрению в развращении несовершеннолетних задержан 58-летний работник детского дома.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, в ходе проверки оперативной информации об "очень специфическом интересе" к воспитанникам детского учреждения было установлено, что эти данные соответствуют действительности.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.