По подозрению в убийстве фотокора задержали троих самбистов

Работниками уголовного розыска задержаны еще три человека, которые подозревается в причастности к убийству фотокорреспондента издания «2000» Виталия Розвадовского.

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции, заметив, что все трое задержанных имеют возраст до 20 лет и занимаются боевым самбо.

Как заметили в милиции, установлено, что нападение на В.Розвадовского было совершено с целью ограбления. «Уже точно выяснено, что потерпевший накануне дня смерти передал 17-летнему подозреваемому около 20 тысяч гривен для приобретения нескольких айфонов по цене, ниже рыночной», - отметили в главке.

В милиции сообщили, что выяснено, что в день убийства основной подозреваемый завлек В.Розвадовского на 11-й этаж жилого дома для того, чтобы якобы отдать ему телефоны. «Чтобы наверняка выполнить «задание», подозреваемый пригласил себе в помощь трех знакомых. Как планировал он, для того, чтобы обеспечить себе алиби, эти лица должны были напасть на них и отобрать вещи. Но в момент нападения все пошло не так, как планировал основной подозреваемый – В.Розвадовский стал убегать, однако смог добежать лишь до второго этажа многоэтажки, где и произошло убийство», - отметили в милиции.

Удары ножом В.Розвадовскому наносил именно 17-летний подросток, что подтверждается собранными доказательствами и его показаниями.

Другие задержанные дают показания. Следствие не исключает, что принять участие в нападении эти подозреваемые согласились за денежное вознаграждение.

«Была ли цель убийства, пока однозначно утверждать не можем», - сказали в столичной милиции.

Как сообщал УНИАН, поздним вечером 28 ноября в Киеве был убит фотокорреспондент газеты «2000» В.Розвадовский. Он получил многочисленные колото-резаные раны головы и шеи в результате столкновения на лестничной клетке своего подъезда.

Журналист был доставлен в больницу «скорой помощи», где он умер от потери крови.