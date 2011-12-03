Милиция насчитала на Михайловской площади около 4 тысяч протестующих

В акции «Украина против Януковича», которая проходит на Михайловской площади Киева, принимают участие около четырех тысяч человек.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве.

Как отметили в милиции, никаких нарушений общественного порядка не наблюдается.