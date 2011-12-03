В Тернополе накрыли наркоторговцев, которые завозили «дурь» из Франции

В Тернополе задержана группа наркоторговцев.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью областного управления милиции, организовал преступную группу 27-летний житель Тернополя. Имея знакомого во Франции, он заказывал у него синтетические наркотики. Таблетки в Тернополь передавали частные перевозчики, для конспирации их прятали в коробки с печеньем или другими продуктами.

По прибытии синтетические наркотики трое сообщников организатора группы продавали их жителям области, а также они наладили сбыт таблеток на востоке Украины. Одну таблетку сбывали за 300-400 грн.

После закупки контрольной партии на 10 тыс. грн. работники областного УБОПа задержали всех четырех членов группы. У них изъята 51 таблетка.

Против членов преступной группы возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 307 (незаконное приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.

Личность еще одного члена группы, который передавал наркотики из Франции, милиционеры установили. Решается вопрос о его задержании и экстрадиции.