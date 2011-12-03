Партия Кличко: КГГА то ли киевлян морочит, то ли сама запуталась

Во фракции «УДАР Виталия Кличко» в Киевсовете заявляют, что КГГА прибегает к манипуляциям, говоря, что суд подтвердил законность ныне действующих жилищно-коммунальных тарифов в столице.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции, постановление Окружного административного суда города Киева от 24 ноября, на которое ссылаются чиновники городской госадминистрации, касается 25 второстепенных распоряжений КГГА, которыми устанавливались тарифы для одного или нескольких отдельных домов.

«Широко разрекламированное городской властью решение Окружного админсуда столицы не касается распоряжений КГГА от 31.05.11 №№ 857 и 858. Напомним, что именно их суд ранее признал недействительными по иску Виталия КЛИЧКО», – отмечают во фракции «УДАР».

В сообщении говорится, что власть или “просто пытается ввести киевлян в заблуждение”, или “уже сама запуталась в своих распоряжениях, поэтому не может определить, какие из них действуют, а какие нет”.

Фракция “УДАР Кличка” предлагает представителям КГГА продемонстрировать решение суда в интересах горадминистрации, чтобы и журналисты, и простые киевляне увидели, каких именно распоряжений оно касается.

Кроме того, как подчеркивают столичные депутаты, решение суда от 24 ноября еще даже не вступило в силу, поскольку истец (гражданин Владимир БЛАЩУК) подал соответствующую апелляционную жалобу. «То есть, никакого подтверждения «законности тарифов» Александра ПОПОВА по состоянию на сегодняшний день как не было, так и нет», – заявляют во фракции «УДАР».

Как сообщал УНИАН, пресс-служба КГГА информировала, что Окружной административный суд города Киева 24 ноября принял решения, которым подтвердил законность действующих тарифов на жилищно-коммунальные услуги в столице.

По информации пресс-службы, суд отказал в удовлетворении иска, поданного против столичной горгосадминистрации, с требованием признать ряд распоряжений КГГА в 2011 году об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги в городе недействительными.

Также требовалось признать бездеятельность КГГА по регистрации распоряжений противоправной и запретить передавать на выполнение акты, не прошедшие процедуру государственной регистрации.

В иске речь идет по меньшей мере о 15 распоряжениях КГГА: №99, 101 от 27.01.2011; №140 от 03.02.2011; №251, 253 от 25.02.2011; №504, 506 от 06.04.2011; №616,617 от от 26.04.2011; №711 от 11.05.2011; №738 от 17.05.2011 р.; №830 от 26.05.2011; №846 от 30.05.2011; №1047, 1048 от 23.06.2011 г.

1 ноября во фракции «УДАР Кличко» в Киевсовете сообщили, что Окружной админсуд Киева 31 октября признал незаконными и недействительными с даты принятия распоряжения КГГА №857 и №858 от 31 мая о повышении жилищно-коммунальных тарифов. Как отмечалось в сообщении, таким образом, суд удовлетворил иск лидера фракции В.КЛИЧКА, который отмечал незаконность тарифов, действие которых в столице началось с 1 июня 2011 года.

В указанных распоряжениях, как информировали во фракции, речь шла о повышении тарифов на отопление по сравнению с предыдущими на 140%, на горячее водоснабжение - на 75%, на холодное водоснабжение - на 65%.

Постановление суда должно было вступить в силу, если на протяжении 10 дней КГГА не подаст апелляцию.