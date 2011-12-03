5-10 декабря в Украине пройдет Неделя права

5-10 декабря будет проведена Всеукраинская неделя права.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, по словам министра Александра ЛАВРИНОВИЧА, эта правопросветительская акция, которая стала в Украине традиционной, проводится ежегодно в неделю, включающую 10 декабря, - День прав человека, который в мире отмечается в память провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году Общей декларации прав человека.

В нынешней Всеукраинской неделе права предусматривается проведение ряда правопросветительских мероприятий, мастер-классов ведущих юристов, правовых конкурсов и турниров, предоставление бесплатных юридических консультаций населению, в частности относительно порядка обращения и исполнения решений Европейского суда по правам человека, будет организовано проведение выставки-форума «Законодатели – обществу» и другие акции.

Мероприятия будут проводиться территориальными управлениями юстиции при поддержке Координационного совета молодых юристов при Минюсте, представителей юридической профессии, ведущих адвокатов и законодателей Украины, юридических фирм и законодательных организаций.