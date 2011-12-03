Литвин: не стоит спешить с продажей земли

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что необходимо осторожно подходить и к вопросам референдума о земельной реформе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, В.ЛИТВИН во время заседания консультативного совета по вопросам местного самоуправления, в котором также приняли участие члены правительства, сказал: «Референдум может быть, но как распорядиться его результатами?».

Он отметил, что важна не столько дата принятия нового закона о рынке земель, сколько его суть.

Среди наиболее актуальных вопросов участники заседания отметили необходимость создания государственного ипотечного банка земель, определения земли ценообразующим фактором в аграрной сфере.

“Неоднозначным были и вопросы продажи и аренды земли. Как прозвучало на заседании, представители областных советов западных регионов Украины выразили отдельное мнение: около 80% опрошенных граждан их местности высказываются против продажи земли и считают это путем к обнищанию крестьянства”, - говорится в сообщении.

В.ЛИТВИН в этом контексте подчеркнул необходимость сделать процессы в земельной сфере цивилизованными. «Не стоит спешить и принимать механические решения», - сказал он и добавил, что необходимо «отложить политические лозунги и сделать так, чтобы выиграли люди».

Как напомнил В.ЛИТВИН, за последние годы более 575 сел были сняты с учета. По его словам, “земли этих населенных пунктов нужно возвращать к жизни”.

Консультативный совет по вопросам местного самоуправления рекомендовал Комитету ВР по вопросам аграрной политики и земельных отношений обобщить предложения и замечания, внесенные на заседании, для последующего использования во время подготовки соответствующего законопроекта, обеспечить подготовку концептуальных изменений относительно решения вопросов разграничения земель государственной и коммунальной собственности на законодательном уровне.

При этом комитет должен изучить вопрос необходимости разработки программы солидарного финансового обеспечения и поэтапного осуществления разграничения земель государственной и коммунальной собственности до 2020 года.

Министерству аграрной политики и продовольствия рекомендуется наладить рабочие контакты с органами местного самоуправления в ходе осуществления мероприятий, направленных на формирование рынка земель сельскохозяйственного назначения, обеспечивать контроль над использованием и охраной земель.