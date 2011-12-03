Кабмин переделил деньги Хорошковского

Кабинет министров утвердил распоряжение № 1208-р от 30 ноября "О перераспределении некоторых расходов, предусмотренных Службе безопасности на 2011 год".

Текст распоряжения обнародован на Правительственном портале.

Согласно документу, уменьшен объем расходов потребления по программам: “Подготовка и переподготовка кадров Службы безопасности Украины высшими учебными заведениями III и IV уровней аккредитации” на 6 млн. 530 тыс. грн., в том числе на оплату труда - 5 млн. 560 тыс. грн.; “Координация деятельности в предотвращении террористических актов” на 300 тыс. грн., в том числе на оплату труда - 200 тыс. грн.

В то же время увеличен объем расходов потребления по программам: “Обеспечение мероприятий в сфере безопасности государства и функционирования органов системы Службы безопасности Украины” на 4 млн. 050 тыс. грн., в том числе на оплату труда - 3 млн. 860 тыс. грн.; “Обеспечение пребывания за границей работников органов государственной власти” на 200 тыс. грн.; “Медицинское обслуживание и оздоровление личного состава Службы безопасности Украины” на 2 млн. 580 тыс. грн., в том числе на оплату труда - 1 млн. 900 тыс. грн.

Министерству финансов поручено в установленном порядке внести соответствующие изменения в расписание государственного бюджета после согласования в установленном порядке СБУ перераспределения расходов государственного бюджета, предусмотренного этим распоряжением, с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам бюджета.