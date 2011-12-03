11-летняя девочка провалилась под лед

В Херсонской области утонул мужчина, пытавшийся спасти провалившегося под лед 11-летнего ребенка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, в четверг, 1 декабря, в селе Новоалександровка Нововоронцовского района в 16.30 49-летний местный житель, который случайно проходил мимо залива Каховского водохранилища, увидел 11-летнюю девочку, которая провалилась под лед.

Мужчина бросился спасать ребенка и в результате сам оказался в воде. Ребенка спасли односельчане, однако мужчина утонул.

Тело погибшего пока не нашли. К поискам сегодня будет привлечена водолазная группа облуправления МЧС.

Также в сообщении указывается, что это первый смертельный случай в области на воде в нынешний зимний период.

По данным УМЧС, в регионе с начала года на водных объектах погибли 49 человек, в том числе 5 детей.