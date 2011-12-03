Гражданин Нигерии хотел открыть бизнес в Украине

Работники таможенного поста «Борисполь-Аэропорт» Киевской областной таможни обнаружили у гражданина Нигерии, который прилетел из Турции, незадекларированные 80 тыс. 975 долларов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, валюта была обнаружена после пересечения иностранцем "белой линии", которая помечает окончание „зеленого коридору”, во время прохождения его багажа через рентген-аппарат таможни.

Гражданин Нигерии, который возглавляет одну из компаний у себя на родине и планировал открыть собственный бизнес в Украине, нарушил установленный ст.68 Таможенного кодекса Украины порядок прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил. Валюта изъята до вынесения судом решения по делу.