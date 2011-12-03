В Харькове прямо посреди улицы расстреляли двух человек

В Харькове по подозрению в совершении убийства задержан мужчина, который на улице расстрелял двух человек.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, труп одного из пострадавших с огнестрельным ранением головы был обнаружен во Фрунзенском районе города, в районе супермаркета «Таргет», в ночь на 1 декабря.

Второго пострадавшего доставили с места происшествия в больницу без сознания, в тяжелом состоянии, тоже с огнестрельным ранением головы.

По подозрению в совершении убийства оперативники задержали ранее судимого за незаконное хранение оружия и кражи мужчину 1981 года рождения.

По предварительным данным, мотивом совершения тяжкого преступления стал давний конфликт между потерпевшими и задержанным.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Подозреваемый взят под стражу.

Второй пострадавший, получивший огнестрельное ранение в голову, сейчас находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии.