В Харькове прямо посреди улицы расстреляли двух человек
Подозреваемый задержан
В Харькове по подозрению в совершении убийства задержан мужчина, который на улице расстрелял двух человек.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, труп одного из пострадавших с огнестрельным ранением головы был обнаружен во Фрунзенском районе города, в районе супермаркета «Таргет», в ночь на 1 декабря.
Второго пострадавшего доставили с места происшествия в больницу без сознания, в тяжелом состоянии, тоже с огнестрельным ранением головы.
По подозрению в совершении убийства оперативники задержали ранее судимого за незаконное хранение оружия и кражи мужчину 1981 года рождения.
По предварительным данным, мотивом совершения тяжкого преступления стал давний конфликт между потерпевшими и задержанным.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Подозреваемый взят под стражу.
Второй пострадавший, получивший огнестрельное ранение в голову, сейчас находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии.