В Черновцах наладили подделку любых документов

В Черновцах осуждены двое мужчин, которые подделывали и продавали визы и другие документы.

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в конце октября вступил в силу приговор Первомайского районного суда г. Черновцы в отношении двух черновчан, которые наладили производство и продажу поддельных документов.

В августе 2010 года в Черновцах во время передачи заказчику двух поддельных паспортов сотрудники СБУ совместно с милицией задержали “на горячем” молодого человека, а впоследствии – его сообщника, который оборудовал для изготовления фальшивых документов на арендованной квартире подпольную лабораторию, оснащенную современными техническими средствами для печатного дела.

Установлено, что злоумышленники наладили криминальный бизнес с начала 2010 года. Один из них подыскивал клиентов, которые имели проблемы с документами, но желали любым способом попасть за границу. Второй занимался профессиональным изготовлением подделок и фальсификацией записей. Преступники подделывали шенгенские визы, переклеивали фотогрофии в чужие паспорта, корректировали отметки таможенных служб о датах перемещения через границу, изготовляли фальшивые водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортных средств и пластиковые идентификационные карточки некоторых иностранных государств.

Правоохранители изъяли у злоумышленников 26 поддельных и фальшивых документов, более 10 единиц технического оборудования, компьютерной и оргтехники для выполнения работ, в том числе с размещением элементов голографической защиты.

Суд признал обвиняемых виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.332 (содействие незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч.2 ст.358 (подделка документов, их сбыт) Уголовного кодекса Украины и назначил им наказание в виде лишения свободы на 4 и 3 года с испытательным сроком на 2 года с конфискацией оргтехники, которая использовалась в качестве инструмента преступления.