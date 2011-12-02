Руководство Львовского облсовета не пустили к Азарову

Руководство Львовского областного совета не пригласили для участия в мероприятиях с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ, который сегодня находился в области с рабочей поездкой.

Об этом заявил УНИАН исполняющий обязанности председателя областного совета, первый заместитель председателя Петр КОЛОДИЙ.

«Согласно протоколу, председатель областного совета (или исполняющий его обязанности) должен был бы встречать руководителя правительства и сопровождать его на мероприятиях, - отметил П.КОЛОДИЙ. - Я подготовил заявления, обращения Львовского областного совета в адрес правительства, на которые, к сожалению, мы не получили надлежащей реакции, чтобы сегодня вручить их премьеру. Однако этого не удалось сделать. Обращений собралось довольно много: в частности, относительно пенсионной реформы, защиты прав жителей общежитий, социальных гарантий чернобыльцев, афганцев».

Сегодня председатель Львовского облсовета Олег ПАНЬКЕВИЧ находится в Киеве, где принял участие в заседании Консультативного совета по вопросам местного самоуправления при председателе Верховной Рады. Обязанности председателя облсовета исполняет первый заместитель П.КОЛОДИЙ.