В России задержан беглец из Харьковского СИЗО

В России задержан гражданин России, сбежавший из Харьковского СИЗО и более 5 лет находившийся в международном розыске.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области, беглец, который в 2006 году совершил побег из СИЗО, был задержан сотрудниками отдела по организации оперативной работы управления Государственной пенитенциарной службы совместно с российскими коллегами.

Арестованный по ст.ст. 309 ч. 1, 305 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (хранение и контрабанда наркотических веществ), гражданин России 30 июля 2006 года совершил побег из Харьковского следственного изолятора путем преодоления инженерно-технических средств охраны.

По факту побега прокуратурой Харьковской области было возбуждено уголовное дело по признакам ст. 393 ч. 2 Уголовного кодекса Украины и беглец был объявлен в международный розыск.

Благодаря проведенным оперативно-розыскными мероприятиям сотрудникам отдела по организации оперативной работы ГПтС Украины в Харьковской области удалось получить сведения о возможном пребывании разыскиваемого на территории Воронежской области РФ.

После получения указанной информации, по отдельному поручению руководства управления ГПтС в Харьковской области, в соответствии со ст. 114 УПК Украины, в Россию была отправлена оперативно-розыскная группа. Во взаимодействии с российскими коллегами было установлено, что разыскиваемый скрывается в с. Рождественское Поворинского района. Он был задержан ночью 1 декабря. Задержанный был доставлен в Воронежский райотдел МВД Российской Федерации.

На данное время в правоохранительные органы России переданы документы о привлечении беглеца к уголовной ответственности.