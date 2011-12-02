В мусорном баке нашли труп младенца

Сегодня в Бердичеве, Житомирской области, местные жители в мусорном баке нашли мертвого младенца.

Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы УМВД Украины в Житомирской области Алла ВАЩЕНКО.

«В обеденное время в дежурную часть Бердичевского горотдела милиции позвонил неизвестный и сообщил о том, что в мусорном баке обнаружен труп новорожденного ребенка», - сказала А.ВАЩЕНКО.

По ее словам, на место происшествия сразу же выехали оперативники, они берут показания у местных жителей для выяснения подробностей инцидента.

"Сейчас оперативники продолжают опрашивать жителей близлежащих домов в Бердичеве и отрабатывают несколько версий по установлению лица, причастного к этому событию. В зависимости от выводов судебно-медицинской экспертизы будет принято решение о возбуждении уголовного дела", - отметила руководитель пресс-службы.

Она добавила, что больше информации сможет сообщить позже, когда получит ее от оперативников.